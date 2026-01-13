Aclıq olmadan “cavanlaşma” - Amerikalı alimlərdən yeni pəhriz modeli
ABŞ-li alimlər aclıq hissi yaratmadan orqanizmdə faydalı bioloji dəyişikliklərə səbəb olan yeni qidalanma modelini təqdim ediblər. Tədqiqatçılar bildirirlər ki, bu yanaşma qısa müddətdə sağlamlıq göstəricilərini yaxşılaşdıra və bədəndə "cavanlaşma" təsiri yarada bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, araşdırmanın nəticələri nüfuzlu Aging elmi jurnalında dərc olunub.
Pəhrizin mahiyyəti nədən ibarətdir?
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, bu qidalanma sistemi qida qəbulunun vaxtına nəzarət və porsiyaların azaldılması üzərində qurulub. Rasiondan şəkərli və doymuş yağlarla zəngin məhsullar çıxarılır, onların yerini tərəvəzlər, meyvələr və keyfiyyətli zülal mənbələri - ət, balıq, yumurta tutur.
Bu üsul orqanizmi enerji üçün daxili yağ ehtiyatlarını işə salmağa sövq edir ki, bu da çəkinin azalmasına və maddələr mübadiləsinin aktivləşməsinə gətirib çıxarır.
Alimlər həftə ərzində ümumilikdə 5-10 yumurta qəbulunu da məqbul hesab edirlər. Bu miqdar fərdi seçimə uyğun olaraq günlər üzrə bölüşdürülə bilər.
Gözlənilən faydalar
Araşdırma müəlliflərinin fikrincə, sözügedən pəhriz yalnız arıqlama ilə məhdudlaşmır. O, enerji səviyyəsinin yüksəlməsinə, həzmin yaxşılaşmasına, ürək-damar xəstəlikləri riskinin azalmasına və bəzi xərçəng növlərinin qarşısının alınmasına müsbət təsir göstərə bilər.
Xüsusilə su balansının qorunması bu pəhrizin effektivliyini artıran əsas amillərdən biri kimi qeyd olunur.
Kimlər üçün uyğundur?
Alimlər bildirirlər ki, bu qidalanma modeli müxtəlif yaş qruplarına uyğunlaşdırıla bilər və xüsusilə artıq çəki, eləcə də metabolik problemləri olan insanlar üçün faydalıdır.
Bununla yanaşı, mütəxəssislər pəhrizə başlamazdan əvvəl həkim məsləhətinin vacibliyini vurğulayırlar. Çünki hər orqanizm fərqlidir və düzgün nəticə üçün fərdi yanaşma əsas şərtdir.
