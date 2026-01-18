https://news.day.az/azerinews/1810173.html Şamaxı rayonunda zəlzələ baş verib Pirqulu stansiyasından 12 km cənubda, Şamaxı rayonunda zəlzələ qeydə alınıb. Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən Day.Az-a verilən məlumata görə, yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 07:56-da baş verib. Zəlzələnin maqnitudası 3,7 olub, ocağı 9 kilometr dərinlikdə yerləşib. Titrəyişlər episentrdə 4 bala qədər hiss olunub.
