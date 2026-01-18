https://news.day.az/azerinews/1810260.html "Barselona" klubunun heyətində ciddi itki baş verdi İspaniyanın "Barselona" klubunun heyətində ciddi itki baş verib. Day.Az xəbər verir ki, komandanın aparıcı oyunçularından olan Rafinya sıradan çıxıb. Bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Braziliyalı vinger sağ ayaq əzələləsindən zədə alıb. 29 yaşlı futbolçu sabah "Real Sosyedad"la keçiriləcək La Liqa matçında iştirak etməyəcək.
Qeyd edək ki, Rafinya bu mövsüm "Barselona"nın heyətində meydana çıxdığı 18 rəsmi matçda 11 qol və 5 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
