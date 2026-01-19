Cəmilə Əməkdar artistlə efirdə söz savaşına çıxdı - VİDEO
Canlı yayım zamanı müğənni Cəmilə ilə Əməkdar artist Ruhəngiz Allahverdiyeva arasında söz savaşı baş verib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, gərginliyə səbəb Ruhəngiz Allahverdiyevanın özünə təmtəraqlı doğum günü keçirməsi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər olub.
Belə ki, Cəmilə bu cür ad günü mərasimlərinə qarşı olduğunu bildirərək etiraz edib. Onun bu açıqlaması studiyada müzakirəni qızışdırıb və tərəflər arasında gərgin dialoq yaranıb.
"Elit Star" ləqəbi ilə tanınan müğənni qeyd edib ki, o, adətən özünə xüsusi doğum günü məclisi təşkil etmir, bunun əvəzinə həmin günlərdə xaricə səyahət etməyə üstünlük verir.
Cəmilənin bu fikirləri Ruhəngiz Allahverdiyeva tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Nəticədə canlı efirdə yaşanan qarşıdurma tamaşaçıların diqqətini çəkib və sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub.
