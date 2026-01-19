https://news.day.az/azerinews/1810397.html Azərbaycan və İordaniya gömrük sahəsində əməkdaşlıq edəcək Azərbaycan və İordaniya arasında gömrük işi sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım həyata keçiriləcək. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin yanvarın 21-də keçiriləcək iclasının gündəliyinə daxil edilib.
Belə ki, "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İordaniya Haşimilər Krallığı Hökuməti arasında gömrük işi sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Saziş"in təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsi komitə iclasında müzakirəyə çıxarılacaq.
