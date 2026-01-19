https://news.day.az/azerinews/1810519.html Bu millinin üzvü "Qalatasaray"a keçə bilər Türkiyənin "Qalatasaray" klubu hücum xəttini yeni oyunçu ilə gücləndirməyi planlaşdırır. Day.Az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, İstanbul nəhəngi "Atletiko"da çıxış edən Tiaqo Almadanı transfer etmək istəyir. "Sarı-qırmızılar" Argentina millisinin üzvü üçün İspaniya klubu ilə danışıqlara başlayacaq.
Bu millinin üzvü "Qalatasaray"a keçə bilər
Türkiyənin "Qalatasaray" klubu hücum xəttini yeni oyunçu ilə gücləndirməyi planlaşdırır.
Day.Az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, İstanbul nəhəngi "Atletiko"da çıxış edən Tiaqo Almadanı transfer etmək istəyir.
"Sarı-qırmızılar" Argentina millisinin üzvü üçün İspaniya klubu ilə danışıqlara başlayacaq.
Qeyd edək ki, "Atletiko" Tiaqo Almaadanı mövsümün əvvəlində "Botafoqo"dan 21 milyon avroya transfer edib.
