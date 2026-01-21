AİB Azərbaycanın iştirakı ilə karbonsuzlaşdırma üzrə regional layihənin təsdiqlənəcəyi tarixi açıqladı
Asiya İnkişaf Bankının (AİB) sənədlərinə əsasən, AİB 4 fevral 2026-cı il tarixini "Çətin dekarbonizasiya olunan sənaye və dəniz sektorlarının karbonsuzlaşdırılması" adlı regional texniki yardım layihəsinin Azərbaycan, Hindistan, İndoneziya, Filippin, Türkmənistan və Özbəkistanın iştirakı ilə təsdiqlənməsi tarixi olaraq elan edib.
Day.Az bu barədə AİB-ə istinadən xəbər verir.
Layihə 2,25 milyon ABŞ dolları həcmində texniki yardım vəsaiti hesabına maliyyələşdiriləcək. Bu məbləğə Texniki Yardım üzrə Xüsusi Fonddan 500 min dollar, "Ağıllı enerji" sahəsində İnnovasiya Fondundan 1 milyon dollar və İspaniya Texniki Yardım Əməkdaşlıq Fondundan 750 min dollar daxildir.
Texniki yardım inkişaf etməkdə olan iştirakçı ölkələrə Paris Sazişinin məqsədlərinə uyğun olaraq çətin dekarbonizasiya olunan sektorların sürətli karbonsuzlaşdırılmasına dəstək göstərməyə yönəlib. Eyni zamanda, əlçatan, etibarlı və bərabər enerji xidmətlərinə çıxış təmin olunmaqla ədalətli və inklüziv keçid dəstəklənəcək.
AİB bildirir ki, yardım əsasən ilkin mərhələdə analitik işlərin aparılmasına və bir sıra ölkələrdə layihə portfellərinin formalaşdırılmasına, daha inkişaf etmiş və az inkişaf etmiş iqtisadiyyatlar arasında bilik mübadiləsinə, xüsusilə sement, polad, gübrə, neft-kimya və dəniz nəqliyyatı kimi sahələrdə regional əməkdaşlığın gücləndirilməsinə yönələcək. Bu kimi sahələrdə regional və qlobal standartlar həlledici əhəmiyyət daşıyır.
Layihə iştirakçı ölkələrə sektor və ölkə üzrə qiymətləndirmələrin aparılması, yeni biznes modellərinin və texniki-iqtisadi əsaslandırmaların hazırlanması, işçi görüşlərinin və siyasət dialoqlarının təşkili, karbonsuzlaşdırma texnologiyaları sahəsində institusional potensialın gücləndirilməsi, həmçinin AİB və digər inkişaf tərəfdaşları tərəfindən mümkün maliyyələşdirmə üçün pilot və investisiya layihə portfellərinin yaradılması vasitəsilə dəstək göstərəcək.
Gözlənilən nəticələrə seçilmiş çətin dekarbonizasiya olunan sektorlar üzrə karbonsuzlaşdırma ilə bağlı yol xəritələrinin hazırlanması, sənaye və dəniz fəaliyyəti sahələrində enerji səmərəliliyinin artırılması üçün sektor üzrə rəqəmsal həllərin tətbiqi, eləcə də regionun əsas maraqlı tərəfləri arasında institusional potensialın gücləndirilməsi daxildir.
