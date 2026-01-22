Psixi sağlamlığınızı qorumağın 4 qızıl qaydası
Müasir dövrün sürətli ritmi və gündəlik stres faktorları psixi sağlamlığımıza ciddi təsir göstərir.
Day.Az xəbər verir ki, Milli.Az zehni rifahınızı yaxşılaşdırmaq üçün tətbiqi sadə, lakin effektiv olan 4 əsas üsulu təqdim edir.
Fiziki fəaliyyəti həyatınızın bir hissəsinə çevirin
Fiziki hərəkət sadəcə bədən quruluşu üçün deyil, həm də beyin funksiyaları üçün vacibdir. İdman zamanı beyində "xoşbəxtlik hormonları" kimi tanınan endorfin və serotonin ifraz olunur. Hər gün cəmi 20-30 dəqiqəlik piyada gəzinti belə, gərginliyi və təşvişi (anxiety) azaltmaq üçün kifayətdir.
Yuxu rejiminə və keyfiyyətinə diqqət yetirin
Yuxusuzluq emosional tarazlığın pozulmasına və diqqət dağınıqlığına səbəb olan ən böyük amildir. Yuxu zamanı beyin gün ərzində yığılan məlumatları emal edir və "təmizlənir". Hər gün eyni vaxtda yatmağa çalışın və yatmazdan ən azı 1 saat əvvəl rəqəmsal cihazlardan (telefon, planşet) uzaq durun.
"Mindfulness" (Fərqindəlik) və meditasiya təcrübə edin
Keçmişin peşmanlıqları və ya gələcəyin qayğıları arasında itmək əvəzinə, "anda qalmağı" öyrənmək lazımdır. Düzgün nəfəs texnikaları və meditasiya kortizol (stres hormonu) səviyyəsini aşağı salır. Gündə cəmi 5 dəqiqə sakit bir mühitdə oturub yalnız nəfəsinizə fokuslanmaq zehninizi sakitləşdirəcək.
Sosial əlaqələri gücləndirin
İnsan sosial varlıqdır və təcrid olunmaq psixoloji yorğunluğu artırır. Sevdiyiniz insanlarla vaxt keçirmək, dərdləşmək və ya sadəcə gülmək özünüzü güvəndə hiss etmənizi təmin edir. Həftədə bir dəfə də olsa, sizi anlayan və sizə müsbət enerji verən dostlarınızla görüşməyi planlaşdırın.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре