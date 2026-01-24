"Bambuk yemək həzm sistemini gücləndirir"
Bambukun istehlakı ilə bağlı bütün elmi tədqiqatları araşdıran ilk akademik icmal dərc edilib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, İngiltərədəki Anglia Ruskin Universitetinin (ARU) tədqiqatçıları tərəfindən aparılan araşdırma bambuk tumurcuqlarının metabolik sağlamlığa, həzm sisteminə və ürək-damar xəstəliklərinə müsbət təsir göstərə biləcəyinə dair dəlillər tapıb.
Dünyanın ən sürətlə böyüyən bitkisi kimi tanınan bəzi bambuk növləri gündə 90 santimetrə qədər böyüyə bilir.Çin və ən böyük bambuk istehsalçılarından biri olsa da, bambuk tumurcuqları uzun müddətdir Asiya mətbəxində geniş istifadə olunur. Tədqiqatçıların fikrincə, nəticələr göstərir ki, bambuk qlobal miqyasda daha çox yayılmış qida mənbəyinə çevrilə bilər.
Tədqiqata görə, bambuk tumurcuqları yüksək protein tərkibinə, orta lif tərkibinə malikdir və təbii olaraq az yağ tərkiblidir. Bambuk vacib amin turşuları ilə yanaşı selen və kalium kimi mineralları da ehtiva edir. O, həmçinin tiamin, niasin, A vitamini, B6 vitamini və E vitamini baxımından qida ilə zəngin qida kimi seçilir.
Bambuk sellüloza, hemisellüloz və liqnin kimi müxtəlif növ liflər ehtiva edir. İnsanlar üzərində aparılan tədqiqatlar bu liflərin bağırsaq funksiyasını yaxşılaşdırdığını göstərib. Tədqiqatlar həmçinin bambuk istehlakının antioksidan və iltihab əleyhinə təsirləri artırdığını, hüceyrə toksikliyini azaltdığını və hüceyrələrin canlılığını yaxşılaşdırdığını da aşkar edib.
Tədqiqatçılar bambukun faydalarına baxmayaraq, düzgün istifadə edilməməsinin ciddi risklər yaratdığını qeyd ediblər. Qeyd edilib ki, bəzi bambuk növlərində olan sianogen qlikozidlər çiy və ya kifayət qədər bişirilmədən istehlak edildikdə sianid ifraz edə bilər. Bundan əlavə, bir araşdırma göstərib ki, bambuk tumurcuqlarında tiroid hormonu istehsalını dayandıra bilən birləşmələr ola bilər ki, bu da guatr riskini potensial olaraq artırır. Vurğulanıb ki, bambuk tumurcuqlarını istehlakdan əvvəl yaxşıca ağartmaqla bu risklərin qarşısını almaq olar.
