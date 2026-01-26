Chevrolet Cruze almağa dəyər? - Müsbət və mənfi cəhətləri AÇIQLANDI
Son illər ikinci əl avtomobil bazarında Chevrolet Cruze modellərinə maraq azalmır. Münasib qiyməti və qənaətcil olması ilə seçilən bu avtomobil barədə sürücülərin fikirləri isə birmənalı deyil. Bəs Cruze doğrudan da məsləhətli maşındırmı?
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərin və istifadəçilərin rəylərinə əsasən avtomobilin müsbət və mənfi cəhətlərini təqdim edirik.
Chevrolet Cruze-un müsbət cəhətləri
Münasib qiymət
Chevrolet Cruze ikinci əl bazarında əlçatan qiymətə təklif olunur. Bu da onu büdcəyə uyğun avtomobil axtaranlar üçün cəlbedici edir.
Yanacaq sərfiyyatının az olması
Xüsusilə 1.4 və 1.6 litrlik mühərriklər şəhərdaxili və uzun məsafələr üçün qənaətcil hesab olunur.
Rahat və geniş salon
Sedan sinfində Cruze-un salonu kifayət qədər genişdir. Arxa oturacaqda sərnişinlər üçün rahatlıq təmin edilir.
Sadə və müasir dizayn
Avtomobilin xarici görünüşü klassik və eyni zamanda müasir üslubdadır.
Servis və ehtiyat hissələrinin əlçatanlığı
Azərbaycanda ehtiyat hissələrinin asan tapılması və servis xərclərinin nisbətən ucuz olması üstünlük sayılır.
Chevrolet Cruze-un mənfi cəhətləri
Etibarlılıqla bağlı şikayətlər
Bəzi sürücülər uzunmüddətli istifadə zamanı texniki problemlərlə üzləşdiklərini bildirirlər.
Mühərrik və soyutma sistemi problemləri
Xüsusilə termostat, su nasosu və soyutma sistemində sızmalarla bağlı narazılıqlar mövcuddur.
Avtomatik sürət qutusu riski
2011-2014-cü il buraxılışlı avtomatik modellərdə sürət qutusu ilə bağlı problemlər daha çox qeyd olunur.
Elektrik və sensor nasazlıqları
Paneldə xəbərdarlıq işıqları, sensor və elektrik sistemlərində xırda qüsurlar rast gəlinə bilər.
Səs izolyasiyasının zəifliyi
Yüksək sürətdə salon daxilinə kənar səslərin daxil olması bəzi sürücüləri narahat edir.
Mütəxəssislərin rəyinə görə, Chevrolet Cruze gündəlik istifadə üçün sərfəli və qənaətcil avtomobildir. Lakin alıcılar seçim edərkən avtomobilin buraxılış ilinə, texniki vəziyyətinə və servis tarixçəsinə xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Xüsusilə son illərin - 2016-dan yuxarı modellərinin daha az problemli olduğu bildirilir.
Qısa desək, Cruze ucuz, rahat və qənaətcil maşındır, amma alarkən diqqətli yoxlama vacibdir.
