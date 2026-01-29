https://news.day.az/azerinews/1812794.html “Nərimanov” stansiyasında problem yarandı - FOTO Saat 17:03 radələrində metronun "Nərimanov" stansiyasında qatarda texniki nasazlıq yarandığı üçün köməkçi qatar vasitəsilə xətdən çıxarılır. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Bakı metropoliteni" QSC məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu səbəbdən Qırmızı və Yaşıl xətlərdə qatarların hərəkətində gecikmələr var.
