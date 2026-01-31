Uzun ömür üçün ən yaxşı nahar - Əzələ və beyin dostu
Mütəxəssislərin fikrincə, sağlam yaşlanma üçün nahar yeməyi üç əsas komponentin birləşməsindən ibarət olmalıdır: sağlam yağlar, yağsız zülallar (protein) və liflər. "Somonla doldurulmuş avokado" bu kriteriyaların hamısına cavab verir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, somon balığı yüksək miqdarda Omega-3 yağ turşuları (xüsusilə DHA) ilə zəngindir. Bu, yaşlandıqca beyin hüceyrələrini qoruyur, yaddaşı gücləndirir və koqnitiv funksiyaları dəstəkləyir.
Omega-3 həm də xroniki iltihabla mübarizə aparır, bu da ürək xəstəlikləri və digər yaşla bağlı problemlərin qarşısını alır.
Somon və bu reseptdə istifadə olunan yunan yoqurtu yüksək keyfiyyətli protein mənbəyidir. Protein əzələ kütləsini qoruyur, sizi yıxılma və yaralanmalara qarşı daha dözümlü edir.
Avokadodakı sağlam yağlar A, D, E və K vitaminlərinin (yağda həll olan vitaminlər) bədən tərəfindən daha səmərəli mənimsənilməsinə kömək edir. E vitamini həm də güclü antioksidantdır.
Qısa Hazırlanma Qaydası
Konservləşdirilmiş və ya bişmiş somon balığını az miqdarda yunan yoqurtu (mayonez əvəzinə), limon suyu, şüyüd və ya sevdiyiniz göyərtilərlə qarışdırın.
Yetişmiş bir avokadonu ortadan bölüb çəyirdəyini çıxarın.
Hazırladığınız somon salatını avokadonun ortasına doldurun.
Qidalanma mütəxəssisi Juliana Crimi qeyd edir ki, bu nahar yeməyi qan şəkərini stabilləşdirir və sizi axşam yeməyinə qədər tox saxlayır. Bu, həm də hazırlaması çox asan və praktik bir seçimdir.
