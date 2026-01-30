https://news.day.az/azerinews/1812980.html Sumqayıtda yaşayış binası YANIR Sumqayıt şəhərində yaşayış binasında yanğın başlayıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin 10-cu mikrorayonunda yerləşən doqquzmərtəbəli yaşayış binasının 5-ci mərtəbəsindəki mənzillərdən birində baş verib.
Sumqayıt şəhərində yaşayış binasında yanğın başlayıb.
Yanğınla əlaqədar dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvəsi və texnikaları cəlb olunub.
Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində əməliyyatlar davam etdirilir.
