Çin maşını sürənlərin üzləşdiyi əsas problemlər
Bəzi ölkələrdə Çindən gətirilən yeni avtomobillər artıq ikinci əl bazarlarında peyda olur.
Day.Az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, ekspertlər bildirir ki, buna səbəb həmin avtomobil sahiblərinin narazılığına səbəb olan əsas məsələ çinlilərin mühərrik resursunun aşağı olmasıdır.
Bundan əlavə, onların elektronikası çox vaxt özünü yaxşı tərəfdən göstərmir. Təkcə qışda deyil, hətta payızda, rütubətli və yağışlı havalarda da problemlər yaradır.
Mütəxəssisəslər vurğulayıb ki, son illərdə Çin avtomobillərinin komfortu ilə bağlı iradlar azalıb. Lakin onların kuzovları tez paslanmağa başlayır. Üstəlik, bu problem daha çox 2020-2021-ci illərdə bazara daxil olmuş avtomobillərdə müşahidə olunur.
Bir çox sahiblər texniki xidmət xərcləri artmamış avtomobillərini satmaq qərarına gəliblər. Bununla belə, belə ikinci əl nəqliyyat vasitələrinə tələbat hələ də yüksək olaraq qalır.
