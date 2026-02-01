https://news.day.az/azerinews/1813290.html Tramp ABŞ-də 2016-cı il seçki qalmaqalına görə Obamanın həbsini tələb etdi ABŞ prezidenti Donald Tramp 2016-cı il prezident seçkilərində qalib gəlmək üçün Rusiya ilə əməkdaşlıq etməkdə saxtalaşdırılan ittihamlarla əlaqədar keçmiş ABŞ prezidenti Barak Obamanın həbs olunmasına çağırıb. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə "The American Conservative" qəzeti xəbər verib.
ABŞ prezidenti Donald Tramp 2016-cı il prezident seçkilərində qalib gəlmək üçün Rusiya ilə əməkdaşlıq etməkdə saxtalaşdırılan ittihamlarla əlaqədar keçmiş ABŞ prezidenti Barak Obamanın həbs olunmasına çağırıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə "The American Conservative" qəzeti xəbər verib.
Məqalədə D.Trampın "Truth Social"da yazdığı bir paylaşıma istinad edilir. Həmin paylaşımda Ağ Ev rəhbəri B.Obamanın şəxsən Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə (MKİ) 2016-cı il seçkiləri ilə bağlı yalan məlumat uydurmağı əmr etdiyini iddia edib.
Tramp bunu keçmiş prezidentin dövlət çevrilişi cəhdi adlandırıb və buna görə məsuliyyət daşımalıdır.
