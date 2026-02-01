Azərbaycan güləşçilərinin reytinq cədvəli açıqlandı

Azərbaycan güləşçilərinin 2026-cı il fevralın 1-nə olan reytinq cədvəli bəlli olub.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb.

 

Məlumata əsasən, birinci pillədə 480 xalla yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov yer alıb. Sərbəst güləşçi Giorgi Meşvildişvili (460) ikinci, cüdoçu Zelim Kotsoyev (430) üçüncüdür.

Növbəti sıralarda Ülvü Qənizadə (yunan-Roma güləşi, 400 xal), Elcan Hacıyev (cüdo, 370 xal), Osman Nurmaqomedov, Arseniy Djioyev (hər ikisi sərbəst güləş, hər ikisi 340 xal), Zelim Tçkayev (cüdo, 330 xal), Murad Əhmədiyev (yunan-Roma güləşi, 330 xal) və Eldəniz Əzizli (yunan-Roma güləşi, 320 xal) qərarlaşıblar.

 