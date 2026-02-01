https://news.day.az/azerinews/1813309.html Azərbaycan güləşçilərinin reytinq cədvəli açıqlandı Azərbaycan güləşçilərinin 2026-cı il fevralın 1-nə olan reytinq cədvəli bəlli olub. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata əsasən, birinci pillədə 480 xalla yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov yer alıb.
