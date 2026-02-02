https://news.day.az/azerinews/1813446.html Alış-veriş edərkən aldanmayın - Sahibkarların yeni "vergi oyunu" - VİDEO Bəzi dükanlarda vətəndaşlar nağdsız ödəniş etmək istədikdə onlara fərqli qiymət təklif olunur. Əgər nağd ödəniş edilsə, endirim tətbiq edilir, lakin kartla ödəniş zamanı endirim mümkün olmur. Day.Az ATV-yə istinadən xəbər verir ki, ekspertlərin sözlərinə görə, bu, həm qanunsuz, həm də istehlakçı hüquqlarının pozulması hesab oluna bilər.
