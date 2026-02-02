https://news.day.az/azerinews/1813463.html Həmin bacı-qardaşın atası Rusiyada işləyir Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Cəlilabadda 12 və 14 yaşlı qardaş-bacıya əmiləri tərəfindən balta xəsarəti yetirilib. Onlar Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılsalar da, 2012-ci il təvəllüdlü Həqiqət Musa qızı Nağıyevanın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. 49 yaşlı Ə.Nağıyev saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, sözügedən uşaqların atası Rusiyada işləyir.
Bildirilib ki, ailə təsərrüfat işləri ilə məşğul olur, zəhmətlə dolanırmış. Hər iki yeniyetmə tarlaya, kartof əkininə gedirmiş.
