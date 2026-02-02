"Vəfa əri tərəfindən çox DÖYÜLÜB" - VİDEO
Aparıcı Nigar Fərhad "Sualdan qaçma!" adlı YouTube layihəsində növbəti buraxılışı ilə diqqət mərkəzinə düşüb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu dəfə layihənin qonağı tez-tez qalmaqallarla gündəmə gələn müğənnisi Mehriban Qənbərova olub.
Müsahibə zamanı Mehriban Qənbərova verdiyi sensasiyalı açıqlamalarla geniş müzakirə doğurub. Müğənni həmkarı Vəfa Şərifovanın şəxsi həyatı ilə bağlı iddialar səsləndirib. Onun sözlərinə görə, Vəfa Şərifovanın övladlarının atası tərəfindən zorakılığa məruz qaldığı hallar yaşanıb.
Mehriban Qənbərovanın bu açıqlamaları sosial şəbəkələrdə böyük maraqla qarşılanıb, mövzu ətrafında geniş müzakirələr başlayıb.
Ətraflı videomaterialda:
