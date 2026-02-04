Bakıda marketdə qadın öldü

Bakıda 75 yaşlı qadın marketdə vəfat edib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə fevralın 3-ü saat 13 radələrində Nizami rayonu C.Naxçıvanski küçəsi 73-də yerləşən "Oba" marketdə baş verib.

Bakı şəhər sakini 1951-ci il təvəllüdlü Gülsarə İsa qızı Mirzəliyeva orada qəfil vəfat edib. Marketə müştəri qismində gələn şəxsin infarktdan öldüyü bildirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.