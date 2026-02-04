https://news.day.az/azerinews/1813948.html Bakıda marketdə qadın öldü Bakıda 75 yaşlı qadın marketdə vəfat edib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə fevralın 3-ü saat 13 radələrində Nizami rayonu C.Naxçıvanski küçəsi 73-də yerləşən "Oba" marketdə baş verib. Bakı şəhər sakini 1951-ci il təvəllüdlü Gülsarə İsa qızı Mirzəliyeva orada qəfil vəfat edib.
Bakıda marketdə qadın öldü
Bakıda 75 yaşlı qadın marketdə vəfat edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə fevralın 3-ü saat 13 radələrində Nizami rayonu C.Naxçıvanski küçəsi 73-də yerləşən "Oba" marketdə baş verib.
Bakı şəhər sakini 1951-ci il təvəllüdlü Gülsarə İsa qızı Mirzəliyeva orada qəfil vəfat edib. Marketə müştəri qismində gələn şəxsin infarktdan öldüyü bildirilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
