Gec yatmaq infarkt riskini artırır
Harvard Universitetinin apardığı yeni araşdırma gec saatlarda yuxuya gedən şəxslərin ürək sağlamlığı baxımından daha böyük risk altında olduğunu ortaya qoyub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, tədqiqatın nəticələrinə görə, gec yatan insanların infarkt keçirmə ehtimalı erkən yatanlarla müqayisədə 16 faiz daha yüksəkdir.
Araşdırmada həmçinin gec yatma vərdişi olan şəxslərdə ürək-damar xəstəliklərinə tutulma riskinin də artdığı müəyyən edilib. Mütəxəssislər bu vəziyyətin orqanizmin bioloji ritminin pozulması ilə birbaşa əlaqəli olduğunu bildirirlər.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, insan bədənində "sirkadiyal ritm" adlanan daxili bioloji saat mövcuddur. Gec saatlara qədər oyaq qalmaq bu ritmi pozur, nəticədə qan təzyiqi yüksəlir,stress hormonlarının səviyyəsi artır, ürək və damar sistemi daha çox yüklənir.
Bu faktorlar uzunmüddətli dövrdə infarkt və digər ürək-damar xəstəliklərinin yaranma riskini artırır.
Araşdırmanı aparan alimlər vurğulayırlar ki, yalnız yuxunun müddəti deyil, vaxtı da böyük əhəmiyyət daşıyır. Gecə yarısından sonra yuxuya getmək, hətta kifayət qədər saat yatılsa belə, ürək sağlamlığı üçün mənfi təsir göstərə bilər.
