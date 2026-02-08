2026-cı ilin ən güclü Android telefonları

AnTuTu reytinqinə görə, zirvədə 4 milyon xal həddini keçən RedMagic 11 Pro+ qərarlaşıb. Bu cihaz xüsusilə oyunsevərlər üçün nəzərdə tutulmuş aktiv soyutma sistemi və ən son nəsil Snapdragon prosessoru ilə rəqiblərini geridə qoyub.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, siyahının ilk 10-luğu aşağıdakı kimidir:

Sıra Model Prosessor Bal
1 RedMagic 11 Pro+ Snapdragon 8 Elite Gen 5 4,104,271
2 vivo X300 Pro (Peyk versiyası) Dimensity 9500 3,391,789
3 realme GT8 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 5 3,370,151
4 iQOO 15 Snapdragon 8 Elite Gen 5 3,176,192
5 Honor Magic 8 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 5 2,556,475
6 Honor WIN Snapdragon 8 Elite Gen 5 -
7 Honor Magic 8 Snapdragon 8 Elite Gen 5 -
8 OnePlus 15 Snapdragon 8 Elite Gen 5 2,749,503
9 Redmi K90 Pro Max Snapdragon 8 Elite Gen 5 -
10 vivo X300 Dimensity 9500 2,916,382

Siyahıdakı cihazların əksəriyyəti Qualcommun ən yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipsetindən istifadə edir. Bu prosessor xüsusilə süni intellekt və oyun performansında inqilabi nəticələr göstərir.

 

RedMagic seriyasının liderliyi təsadüfi deyil. Cihazda daxili ventilyator və xüsusi soyutma kanalları olduğu üçün prosessor qızmadan daha uzun müddət maksimum güclə işləyə bilir.

Orta səviyyəli (mid-range) telefonlar arasında isə Honor Power 2 (Dimensity 8500 Elite prosessoru ilə) 2.2 milyon bal toplayaraq öz sinfində rekord qırıb.