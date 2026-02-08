2026-cı ilin ən güclü Android telefonları
AnTuTu reytinqinə görə, zirvədə 4 milyon xal həddini keçən RedMagic 11 Pro+ qərarlaşıb. Bu cihaz xüsusilə oyunsevərlər üçün nəzərdə tutulmuş aktiv soyutma sistemi və ən son nəsil Snapdragon prosessoru ilə rəqiblərini geridə qoyub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, siyahının ilk 10-luğu aşağıdakı kimidir:
|Sıra
|Model
|Prosessor
|Bal
|1
|RedMagic 11 Pro+
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|4,104,271
|2
|vivo X300 Pro (Peyk versiyası)
|Dimensity 9500
|3,391,789
|3
|realme GT8 Pro
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|3,370,151
|4
|iQOO 15
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|3,176,192
|5
|Honor Magic 8 Pro
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|2,556,475
|6
|Honor WIN
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|-
|7
|Honor Magic 8
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|-
|8
|OnePlus 15
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|2,749,503
|9
|Redmi K90 Pro Max
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|-
|10
|vivo X300
|Dimensity 9500
|2,916,382
Siyahıdakı cihazların əksəriyyəti Qualcommun ən yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipsetindən istifadə edir. Bu prosessor xüsusilə süni intellekt və oyun performansında inqilabi nəticələr göstərir.
RedMagic seriyasının liderliyi təsadüfi deyil. Cihazda daxili ventilyator və xüsusi soyutma kanalları olduğu üçün prosessor qızmadan daha uzun müddət maksimum güclə işləyə bilir.
Orta səviyyəli (mid-range) telefonlar arasında isə Honor Power 2 (Dimensity 8500 Elite prosessoru ilə) 2.2 milyon bal toplayaraq öz sinfində rekord qırıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре