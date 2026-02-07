Xarici vətəndaşların Azərbaycanda aldığı mülklərin sayı - SİYAHI
2021-2025-ci illər ərzində xarici ölkə vətəndaşları Azərbaycanda ümumilikdə 6913 daşınmaz əmlak əldə edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsindən bildirilib.
Bildirilir ki, 2021-2025-ci illər ərzində Azərbaycanda ən çox daşınmaz əmlak alan xarici ölkə vətəndaşları Rusiya Federasiyasından olub.
"2021-2025-ci illər ərzində Rusiya vətəndaşlarının Azərbaycanda aldığı daşınmaz əmlak sayı 4638 olub. Siyahının ilk onluğunda Rusiyadan sonra Gürcüstan (716), Türkiyə (312), Ukrayna (198), İran (187), Qazaxıstan (160), Almaniya (105), ABŞ (72), Albaniya (63) və İsrail (58) yer alır", - məlumatda qeyd edilib.
Rəsmi məlumatlara görə, xarici vətəndaşların Azərbaycanda daşınmaz əmlaka marağı son illər ərzində davamlı xarakter alıb. Mütəxəssislər bu tendensiyanın ölkənin investisiya mühiti və regional cəlbediciliyi ilə bağlı olduğunu bildirirlər.
