"Aston Martin" onları işsiz qoyacaq - 54 milyon QƏNAƏT
Böyük Britaniyanın lüks avtomobil istehsalçısı Aston Martin maliyyə çətinlikləri fonunda kadr ixtisarına hazırlaşır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, şirkət xərclərin optimallaşdırılması məqsədilə əməkdaşlarının təxminən 20 faizini işdən azad etməyi planlaşdırır. Hazırda müəssisədə 3 minə yaxın əməkdaş çalışır.
Şirkətin yaydığı rəsmi açıqlamada bildirilib ki, 2025-ci ilin maliyyə nəticələrinə əsasən xalis zərər 363,9 milyon funt sterlinqə (491,5 milyon ABŞ dolları) yüksəlib. Müqayisə üçün qeyd edək ki, ötən il bu göstərici 289,1 milyon funt (390,3 milyon dollar) idi.
Rəhbərlik maliyyə göstəricilərindəki geriləməni əsasən bazarda tələbatın zəifləməsi və ABŞ tərəfindən tətbiq edilən idxal rüsumlarının təsiri ilə izah edir. Bu amillər satış həcminə və gəlirlərə mənfi təsir göstərib.
Şirkət hesab edir ki, planlaşdırılan ixtisarlar nəticəsində təxminən 40 milyon funt (54 milyon dollar) vəsaitə qənaət etmək mümkün olacaq. Bununla belə, işçi sayının azaldılmasının konkret vaxtı barədə hələlik detallı məlumat verilməyib.
