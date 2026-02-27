ÇL: 1/8 final mərhələsinin püşkü atılıb, "Qalatasaray"ın rəqibi BƏLLİ OLDU
UEFA Çempionlar Liqasında 1/8 final mərhələsinin püşkü atılıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, UEFA-nın İsveçrənin Nyon şəhərindəki mənzil-qərargahında baş tutan tədbirdə cütlüklər bəlli olub.
1/8 finalda üz-üz gələcək komandaları təqdim edirik:
PSJ (Fransa) - "Çelsi" (İngiltərə)
"Real" (İspaniya) - "Mançester Siti" (İngiltərə)
"Nyukasl" (İngiltərə) - "Barselona" (İspaniya)
"Budyo Qlimt" (Norveç) - "Sportinq" (Portuqaliya)
"Qalatasaray" (Türkiyə) - "Liverpul" (İngiltərə)
"Atalanta" (İtaliya) - "Bavariya" (Almaniya)
"Atletiko" (İspaniya) - "Tottenhem" (İngiltərə)
"Bayer 04" (Almaniya) - "Arsenal" (İngiltərə)
Qeyd edək ki, 1/8 final mərhələsinin oyunları martın 10-11-i və 17-18-də keçiriləcək.
