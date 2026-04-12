https://news.day.az/azerinews/1827453.html Ağcabədidə şadlıq sarayında ölüm hadisəsi baş verib Ağcabədi rayonunda şadlıq saraylarından birində ölüm hadisəsi qeydə alınıb. Trend-in yerli müxbirinin məlumatına görə, hadisə Hindarx qəsəbəsində baş verib. Rayon sakini, 1991-ci il təvəllüdlü Nəcəfov Samir Vidadi oğlunun məclis zamanı qəfil halı pisləşib.
Ağcabədidə şadlıq sarayında ölüm hadisəsi baş verib
Ağcabədi rayonunda şadlıq saraylarından birində ölüm hadisəsi qeydə alınıb.
Trend-in yerli müxbirinin məlumatına görə, hadisə Hindarx qəsəbəsində baş verib. Rayon sakini, 1991-ci il təvəllüdlü Nəcəfov Samir Vidadi oğlunun məclis zamanı qəfil halı pisləşib.
O, yaxınları tərəfindən Ağdam Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılarkən yolda həyatını itirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре