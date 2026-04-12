Ağcabədidə şadlıq sarayında ölüm hadisəsi baş verib

Ağcabədi rayonunda şadlıq saraylarından birində ölüm hadisəsi qeydə alınıb.

Trend-in yerli müxbirinin məlumatına görə, hadisə Hindarx qəsəbəsində baş verib. Rayon sakini, 1991-ci il təvəllüdlü Nəcəfov Samir Vidadi oğlunun məclis zamanı qəfil halı pisləşib.

O, yaxınları tərəfindən Ağdam Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılarkən yolda həyatını itirib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.