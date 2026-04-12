SEPAH Trampa xəbərdarlıq etdi
İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) ABŞ-yə xəbərdarlıq edib.
Day.Az xəbər verir ki, SEPAH Hərbi Dəniz Qüvvələri Hörmüz boğazının tam nəzarət altında olduğunu bəyan edib və boğazda pilotsuz uçuş aparatı ilə real rejimdə aparılan müşahidə il bağlı video təqdim olunub.
"Hər hansı səhv hərəkət düşməni Hörmüz boğazında ölümcül girdaba salacaq", - deyə açıqlamada vurğulanıb
Qeyd edək ki. ABŞ Prezidenti Donald Tramp Hörmüz boğazında gəmilərin blokadasına başlanacağını, İrana ödəniş edən gəmilərin saxlanılacağını və boğazın minalardan təmizlənəcəyini bəyan edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре