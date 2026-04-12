Macarıstanda parlament seçkilərində səsvermə başa çatıb
Macarıstanda parlament seçkiləri üzrə səsvermə məntəqələri bağlanıb.
Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Milli Seçki Bürosu (NVI) məlumat yayıb.
Məlumata görə, seçki məntəqələri yerli vaxtla saat 19:00-da bağlanıb, lakin növbədə olan seçicilərə səsvermə imkanı verilib.
Seçkilərdə iştirak həddi tətbiq olunmur və seçkilər baş tutmuş sayılır.
İlkin məlumata görə, seçici fəallığı 77,8% təşkil edib ki, bu da rekord göstəricidir.
