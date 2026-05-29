Rusiya dronu NATO ölkəsində binaya çırpılıb

NATO-nun üzv dövlətlərindən olan Rumıniyada hava məkanını pozan xarici pilotsuz uçuş aparatının yaşayış binasına çırpılması nəticəsində azı 2 nəfər yaralanıb.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rumıniyanın Müdafiə nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, PUA Rusiya Federasiyasına məxsus olub.

"Mayın 28-dən 29-a keçən gecə, Rusiya Rumıniya sərhədi yaxınlığında Ukraynanın mülki və infrastruktur hədəflərinə PUA hücumlarını davam etdirib. Həmin dronlardan biri Rumıniyanın hava məkanına daxil olub", - deyə məlumatda qeyd olunur.

Bildirilir ki, dron yaşayış binasının damına düşüb və yanğına səbəb olub. İki nəfərin yaralandığı qeyd edilir.