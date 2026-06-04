Rusiyanın Azərbaycana kənd təsərrüfatı məhsulları ixracının illik həcmi açıqlandı
Rusiyanın Azərbaycana kənd təsərrüfatı məhsulları ixracı ildə təxminən 800 milyon dollar təşkil edir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya İxrac Mərkəzinin (REC) Azərbaycandakı ofisinin rəhbəri Nuri Quliyev "Rusiya istehsalı" adlı qala-şam yeməyində bildirib.
"Kənd təsərrüfatı məhsulları, şübhəsiz ki, Rusiya ixracının Azərbaycan Respublikasına hərəkətverici qüvvəsidir. Orta hesabla, ildə təxminən 800 milyon dollarlıq Rusiya ixracatı Azərbaycana gedir", - deyə Quliyev bildirib.
O, həmçinin Rusiya şirkətlərinin Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində sərgilərdə uğurla iştirak etdiyini vurğulayıb.
Qeyd etmək lazımdır ki, Rusiya istehsalçıları ilə Azərbaycan biznesləri arasında ticarət və iqtisadi əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş biznes tədbiri olan "Rusiya istehsalı" adlı qala-şam yeməyi Bakıda keçirilir.
Qala-şam yeməyinin əsas məqsədləri Rusiya şirkətləri ilə Azərbaycan pərakəndə satış şəbəkələri arasında biznes və tərəfdaşlıq münasibətlərini gücləndirmək, ixrac əməkdaşlığını inkişaf etdirmək və Rusiya istehsalçılarının Azərbaycan bazarındakı iştirakını genişləndirmək, eləcə də uzunmüddətli işgüzar əlaqələr qurmaq və birgə layihələrin perspektivlərini müzakirə etməkdir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре