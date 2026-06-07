Şamaxıda zəlzələ olub

Yerli vaxtla saat 16:45-də Qobustan stansiyasından 22 km cənub-qərbdə, Şamaxı rayonunda 3,1 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.

 

Zəlzələ ocağı 12 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Təbii hadisə hiss olunmayıb.