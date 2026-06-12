https://news.day.az/azerinews/1840876.html Azərbaycan Rusiyanı təbrik edib - FOTO Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya Federasiyasını Rusiya Günü münasibətilə təbrik edib. Bu barədə nazirliyin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. "Rusiya Günü münasibətilə Rusiya Federasiyasının hökumətini və xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik", - deyə məlumatda qeyd edilib.
Azərbaycan Rusiyanı təbrik edib - FOTO
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya Federasiyasını Rusiya Günü münasibətilə təbrik edib.
Bu barədə nazirliyin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
"Rusiya Günü münasibətilə Rusiya Federasiyasının hökumətini və xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik", - deyə məlumatda qeyd edilib.
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