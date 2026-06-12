Azərbaycan Rusiyanı təbrik edib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya Federasiyasını Rusiya Günü münasibətilə təbrik edib.

Bu barədə nazirliyin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.

"Rusiya Günü münasibətilə Rusiya Federasiyasının hökumətini və xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik", - deyə məlumatda qeyd edilib.