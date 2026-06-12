https://news.day.az/azerinews/1841073.html Balakəndə 10 mindən çox çətənə kolu məhv edilib Balakən Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən "Xaş-xaş-2026" şərti adlı kompleks tədbirlər nəticəsində narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib. Day.Az xəbər verir ki, Hənifə kəndi ərazisində yabanı halda bitən çətənə kolları müəyyən olunub.
Balakəndə 10 mindən çox çətənə kolu məhv edilib
Balakən Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən "Xaş-xaş-2026" şərti adlı kompleks tədbirlər nəticəsində narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib.
Day.Az xəbər verir ki, Hənifə kəndi ərazisində yabanı halda bitən çətənə kolları müəyyən olunub.
Məlumata əsasən, ümumi çəkisi 9 ton 800 kiloqram olan 10 min 815 ədəd çətənə kolu məhv edilib.
Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.
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