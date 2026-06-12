Balakəndə 10 mindən çox çətənə kolu məhv edilib

Balakən Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən "Xaş-xaş-2026" şərti adlı kompleks tədbirlər nəticəsində narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib.

Day.Az xəbər verir ki, Hənifə kəndi ərazisində yabanı halda bitən çətənə kolları müəyyən olunub.

Məlumata əsasən, ümumi çəkisi 9 ton 800 kiloqram olan 10 min 815 ədəd çətənə kolu məhv edilib.

Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.