https://news.day.az/azerinews/1842815.html Evdən qadın meyiti tapıldı Şəmkirdə meyit tapılıb. Day.Az xəbər verir ki, rayon sakini 1967-ci il təvəllüdlü G.Mehdixanovanın meyti yaşadığı evdən aşkarlanıb. Hazırda hadisə yerinə polis və prokurorluq əməkdaşları cəlb edilib. Ölüm səbəbləri məlum deyil. Mərhumun meyiti müayinə olunmaq üçün aidiyyatı üzrə təhvil verilib.
Evdən qadın meyiti tapıldı
Şəmkirdə meyit tapılıb.
Day.Az xəbər verir ki, rayon sakini 1967-ci il təvəllüdlü G.Mehdixanovanın meyti yaşadığı evdən aşkarlanıb. Hazırda hadisə yerinə polis və prokurorluq əməkdaşları cəlb edilib. Ölüm səbəbləri məlum deyil. Mərhumun meyiti müayinə olunmaq üçün aidiyyatı üzrə təhvil verilib.
Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
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