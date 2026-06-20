Ötən gün 20 tona yaxın çətənə kolu məhv edilib
Ötən gün yabanı halda bitmiş 19,4 ton çəkidə 24503 ədəd çətənə kolu isə aşkarlanaraq məhv edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
"İyunun 19-da polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş 11 ədəd çətənə kolu aşkar olunaraq götürülüb",-deyə nazirliyin Mətbuat Xidmətindən bildirilib.
Ötən gün aşkarlanan qanunsuz-silah sursat sayı da açıqlanıb.
"Polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 4 avtomat silahı, 1 tapança, 1 qumbara, 1 alışdırıcı, 5 tüfəng, 4 patron darağı və 22 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər",-deyə qurumun Mətbuat Xidmətindən əlavə edilib.
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