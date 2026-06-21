Sadəcə göyərti deyil: Pərpətöyün balıqdan da çox omeqa-3 ehtiva edə bilər
Sadə bir salat göyərtisi kimi tanınan pərpətöyün son illərdə alimlərin diqqətini çəkən qidalar arasındadır. Aşağı kalorili olmasına baxmayaraq, tərkibi vitamin, mineral və faydalı yağ turşuları ilə olduqca zəngindir.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərin bildirdiyinə görə, elmi adı Portulaca oleracea olan pərpətöyün bitki mənşəli omeqa-3 (ALA) ilə zənginliyi baxımından nadir tərəvəzlərdən biridir. Bu xüsusiyyət onu xüsusilə balıq məhsulları qəbul etməyən insanlar üçün alternativ mənbəyə çevirir.
Araşdırmalar göstərir ki, pərpətöyün tərkibindəki liflər, antioksidantlar və minerallar ürək-damar sağlamlığını dəstəkləyə, həzm sistemini yaxşılaşdıra və orqanizmdə oksidativ stressin azalmasına kömək edə bilər. Bu səbəbdən mütəxəssislər onu sadəcə adi göyərti kimi yox, dəyərli funksional qida kimi qiymətləndirirlər
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре