Zehni rahatlıq üçün tövsiyələr açıqlanıb – Mütəxəssislər gündəlik vərdişləri dəyişməyi məsləhət görür
Sosial şəbəkələrin yaratdığı təzyiq, iş yükü və gündəlik stress bir çox insanın zehni yorğunluq yaşamasına səbəb olur. Mütəxəssislər bildirirlər ki, fasiləsiz informasiya axını və daimi onlayn qalmaq psixoloji tarazlığı poza bilər.
Day.Az xəbər verir ki, psixoterapevtlərin fikrincə, insanların özünü daha yaxşı hiss etməsi üçün gündəlik həyat tərzində kiçik, amma təsirli dəyişikliklər etmək vacibdir. Şüurlu fərqindəlik məşqləri, emosional sabitliyi artıraraq stress və narahatlığı azalda bilər.
Ekspertlər xüsusilə açıq havada vaxt keçirməyi, ekran qarşısında qalmağı azaltmağı, səhərlər telefondan uzaq durmağı və yaxın insanlarla daha keyfiyyətli ünsiyyət qurmağı tövsiyə edirlər. Bu vərdişlərin zehni rahatlıq və ümumi həyat keyfiyyətinə müsbət təsir göstərdiyi bildirilir.
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