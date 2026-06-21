Alimlərdən yeni araşdırma: Ağ saçlar xərçəngdən qorunma mexanizminin göstəricisi ola bilər
Yaponiyanın Tokio Universitetinin tədqiqatçıları saçların ağarması ilə bağlı maraqlı elmi nəticələr əldə ediblər. Araşdırmaya görə, saçların rəngini itirməsi yalnız yaşlanma prosesi ilə bağlı deyil, həm də orqanizmin hüceyrə zədələrinə qarşı müdafiə reaksiyası ola bilər.
Day.Az-ın məlumatına görə, alimlər bildirirlər ki, saç follikullarındakı kök hüceyrələr DNT zədələnməsinə məruz qaldıqda, orqanizm bu hüceyrələrin bölünməsini dayandırır. Bu proses nəticəsində piqment istehsalı azalır və saçlar tədricən ağarır.
Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, bəzi hallarda zədələnmiş hüceyrələr fəaliyyətini davam etdirərsə, bu, şiş yaranma riskini artıra bilər. Bununla belə, mütəxəssislər vurğulayırlar ki, saçların ağarması xərçəngə qarşı zəmanət və ya qorunma demək deyil, yalnız mümkün bioloji müdafiə mexanizminin əlaməti ola bilər.
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