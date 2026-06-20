https://news.day.az/azerinews/1842948.html ABŞ və İran arasında texniki məsləhətləşmələrin keçiriləcək ABŞ ilə İran arasında texniki məsləhətləşmələr iyunun 21-də Bürgenştokda keçiriləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata əsasən məsləhətləşmələrdə Pakistan və Qətərin nümayəndələri də iştirak edəcək.
ABŞ və İran arasında texniki məsləhətləşmələrin keçiriləcək
ABŞ ilə İran arasında texniki məsləhətləşmələr iyunun 21-də Bürgenştokda keçiriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Məlumata əsasən məsləhətləşmələrdə Pakistan və Qətərin nümayəndələri də iştirak edəcək.
"İslamabad Anlaşma Memorandumunun imzalanmasından sonra texniki danışıqlar 21 iyun 2026-cı ildə İsveçrənin Bürgenştok şəhərində keçiriləcək. Müzakirələrdə ABŞ və İran nümayəndələri, eləcə də Pakistan və Qətər vasitəçiləri iştirak edəcəklər", - deyə nazirlik bildirib.
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