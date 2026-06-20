https://news.day.az/azerinews/1842953.html “Zirə” heyətini yeni qapıçı ilə gücləndirib "Zirə" yeni futbolçuyla anlaşıb. Day.Az xəbər evrir ki, komanda braziliyalı Maykon Kleytonu heyətinə qatıb. Qapıçı ilə 2 illik müqavilə bağlanılıb. İyirmi yeddi yaşlı futbolçu daha əvvəl ölkəsinin "Santa Kruz", "Redd Bull Braqantino", "Vitorio", "Seara" və Portuqaliyanın "Portimonense" klublarında çıxış edib.
“Zirə” heyətini yeni qapıçı ilə gücləndirib
"Zirə" yeni futbolçuyla anlaşıb.
Day.Az xəbər evrir ki, komanda braziliyalı Maykon Kleytonu heyətinə qatıb. Qapıçı ilə 2 illik müqavilə bağlanılıb.
İyirmi yeddi yaşlı futbolçu daha əvvəl ölkəsinin "Santa Kruz", "Redd Bull Braqantino", "Vitorio", "Seara" və Portuqaliyanın "Portimonense" klublarında çıxış edib.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре