“Zirə” heyətini yeni qapıçı ilə gücləndirib

"Zirə" yeni futbolçuyla anlaşıb.

Day.Az xəbər evrir ki, komanda braziliyalı Maykon Kleytonu heyətinə qatıb. Qapıçı ilə 2 illik müqavilə bağlanılıb.

İyirmi yeddi yaşlı futbolçu daha əvvəl ölkəsinin "Santa Kruz", "Redd Bull Braqantino", "Vitorio", "Seara" və Portuqaliyanın "Portimonense" klublarında çıxış edib.