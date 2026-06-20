https://news.day.az/azerinews/1842973.html DÇ-2026: Niderland millisi İsveçi darmadağın edib - VİDEO Niderland - İsveç matçı başa çatıb. Day.Az bildirir ki, Niderland 5:1 hesabı ilə qələbə qazanıb. Beləliklə, İsveçin qrupdakı ikinci oyunu da 5:1 hesabı ilə bitib. Lakin bu dəfə uduzan tərəf İsveç olub.
DÇ-2026: Niderland millisi İsveçi darmadağın edib - VİDEO
Niderland - İsveç matçı başa çatıb.
Day.Az bildirir ki, Niderland 5:1 hesabı ilə qələbə qazanıb.
Beləliklə, İsveçin qrupdakı ikinci oyunu da 5:1 hesabı ilə bitib. Lakin bu dəfə uduzan tərəf İsveç olub.
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