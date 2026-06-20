DÇ-2026: Niderland millisi İsveçi darmadağın edib

Niderland - İsveç matçı başa çatıb.

Day.Az bildirir ki, Niderland 5:1 hesabı ilə qələbə qazanıb.

Beləliklə, İsveçin qrupdakı ikinci oyunu da 5:1 hesabı ilə bitib. Lakin bu dəfə uduzan tərəf İsveç olub.