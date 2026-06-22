https://news.day.az/azerinews/1843258.html Hüseyn Quliyev 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib Prezident İlham Əliyevim imzaladığı Sərəncama əsasən, Hüseyn Rzaqulu oğlu Quliyev 1-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif edilib. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Hüseyn Quliyev 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib
Prezident İlham Əliyevim imzaladığı Sərəncama əsasən, Hüseyn Rzaqulu oğlu Quliyev 1-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif edilib.
Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Sərəncamda bildirilir ki, Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət orqanlarında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Hüseyn Rzaqulu oğlu Quliyev 1-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə təltif edilsin.
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