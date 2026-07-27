https://news.day.az/azerinews/1850397.html Ötən həftə 881 yanğına çıxış olub - FHN Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) qüvvələri tərəfindən ötən həftə 881 yanğına çıxış qeydə alınıb.
Ötən həftə 881 yanğına çıxış olub - FHN
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) qüvvələri tərəfindən ötən həftə 881 yanğına çıxış qeydə alınıb.
FHN-dən verilən məlumata görə, bundan başqa nazirliyin "112" qaynar telefon xəttinə daxil olan müraciətlər əsasında həftə ərzində 36 halda köməksiz vəziyyətdə qalma və 2 yol-nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı qəza-xilasetmə əməliyyatı həyata keçirilib.
Yanğınlar operativ şəkildə söndürülüb, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib.
Bildirilib ki, hesabat dövründə 9-u azyaşlı olmaqla ümumilikdə 38 nəfər xilas edilib. 2 nəfər xəsarət alıb, 7 nəfərin meyiti təhvil verilib.
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