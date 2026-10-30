https://news.day.az/azerinews/1870910.html Naxçıvanda avtomobil 9 yaşlı uşağı vurub Naxçıvanda avtomobil 9 yaşlı uşağı vurub. Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Əziz Əliyev küçəsində, Olimpiya İdman Kompleksinin qarşısında baş verib. "Maple" markalı avtomobil yolu qarşı tərəfə keçən 2017-ci il təvəllüdlü N.Oruclunu vurub.
Naxçıvanda avtomobil 9 yaşlı uşağı vurub
Naxçıvanda avtomobil 9 yaşlı uşağı vurub.
Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Əziz Əliyev küçəsində, Olimpiya İdman Kompleksinin qarşısında baş verib.
"Maple" markalı avtomobil yolu qarşı tərəfə keçən 2017-ci il təvəllüdlü N.Oruclunu vurub. Xəsarət alan 9 yaşlı uşaq Naxçıvan Muxtar Respublika Mərkəzi Uşaq Xəstəxanasına yerləşdirilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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