https://news.day.az/azerinews/1873245.html Bakıda qaz borus avtomobilin üzərinə aşıb - VİDEO Bakının Köhnə Suraxanı ərazisində güclü külək qaz xəttinin aşmasına səbəb olub. Day.Az-ın məlumatına görə, hadisə zamanı qaz xətti Geely markalı avtomobilin üzərinə düşüb. Nəticədə avtomobilə ziyan dəyib. Hadisənin digər təfərrüatları barədə hələlik məlumat yoxdur.
Bakıda qaz borus avtomobilin üzərinə aşıb - VİDEO
Bakının Köhnə Suraxanı adlandırılan ərazisində güclü külək hündür ağacı qaz borusunun üzərinə aşırıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, hadisə nəticəsində zamanı qaz borusu Geely markalı avtomobilin üzərinə düşüb.
Nəticədə avtomobilə ziyan dəyib.
Hadisənin digər təfərrüatları barədə hələlik məlumat yoxdur.
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