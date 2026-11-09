https://news.day.az/azerinews/1873271.html İzmirdə fabrikdə partlayış olub, ölən və yaralananlar var - VİDEO İzmirdə fabrikdə güclü partlayış baş verib. "NTV"nin xəbərinə görə, partlayış İzmirin Əliağa rayonunda yerləşən dəmir-polad fabrikində qeydə alınıb. Partlayışın ardınca ərazidə böyük yanğın başlayıb. İlkin məlumata görə, çoxsaylı ölü və yaralı var.
İzmirdə fabrikdə partlayış olub, ölən və yaralananlar var - VİDEO
İzmirdə fabrikdə güclü partlayış baş verib.
"NTV"nin xəbərinə görə, partlayış İzmirin Əliağa rayonunda yerləşən dəmir-polad fabrikində qeydə alınıb.
Partlayışın ardınca ərazidə böyük yanğın başlayıb.
İlkin məlumata görə, çoxsaylı ölü və yaralı var.
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