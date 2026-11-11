https://news.day.az/azerinews/1873517.html Azərbaycan nefti 99 dollara satılır Dünya bazarında Azərbaycan nefti ucuzlaşıb. Day.Az xəbər verir ki, "Azeri Light" markalı neftin bir barelinin qiyməti 1,5 dollar və ya 1,49 faiz azalaraq 99,4 dollar olub.
Azərbaycan nefti 99 dollara satılır
Dünya bazarında Azərbaycan nefti ucuzlaşıb.
Day.Az xəbər verir ki, "Azeri Light" markalı neftin bir barelinin qiyməti 1,5 dollar və ya 1,49 faiz azalaraq 99,4 dollar olub.
Qeyd edək ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb.
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