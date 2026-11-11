https://news.day.az/azerinews/1873616.html Xocavənddə traktor minaya düşüb - Xəsarət alan var Xocavənd rayonunun Qırmızıbazar kəndi yaxınlığında mina hadisəsi baş verib. Day.Az xəbər verir ki, ANAMA-nın yaydığı məlumata əsasən, noyabrın 11-də Bərdə rayon sakini, 1984-cü il təvəllüdlü İsmayılov İsgəndər Adil oğlu idarə etdiyi traktorla tank əleyhinə minaya düşüb.
Xocavənddə traktor minaya düşüb - Xəsarət alan var
Xocavənd rayonunun Qırmızıbazar kəndi yaxınlığında mina hadisəsi baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, ANAMA-nın yaydığı məlumata əsasən, noyabrın 11-də Bərdə rayon sakini, 1984-cü il təvəllüdlü İsmayılov İsgəndər Adil oğlu idarə etdiyi traktorla tank əleyhinə minaya düşüb.
Hadisə nəticəsində İsgəndər İsmayılov müxtəlif bədən xəsarətləri alıb.
Faktla bağlı Xocavənd rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
ANAMA, Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq vətəndaşları təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə, mina təhlükəsi işarələrinə diqqətlə yanaşmağa, bələd olmadıqları ərazilərə daxil olmamağa və çəpərləmə işləri aparılan ərazilərə müdaxilə etməməyə çağırıb.
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