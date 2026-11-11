https://news.day.az/azerinews/1873647.html Avtobus işıq dirəyinə çırpıldı Gəncə şəhərində "Baku Bus"a məxsus sərnişin avtobusu işıq dirəyinə çırpılıb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə şəhərin Nizami prospektində baş verib. 5 nömrəli marşrut xətti üzrə hərəkət edən sərnişin avtobusu idarəetməni itirib və yoldan çıxaraq işıq dirəyinə çırpılıb.
Avtobus işıq dirəyinə çırpıldı
Gəncə şəhərində "Baku Bus"a məxsus sərnişin avtobusu işıq dirəyinə çırpılıb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə şəhərin Nizami prospektində baş verib.
5 nömrəli marşrut xətti üzrə hərəkət edən sərnişin avtobusu idarəetməni itirib və yoldan çıxaraq işıq dirəyinə çırpılıb. Hadisə nəticəsində yol kənarındakı bir neşə ağac qırılıb, yol-hərəkət nişanı sıradan çıxıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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