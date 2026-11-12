https://news.day.az/azerinews/1873817.html Qəbiristanlıqda meyit tapılıb Quba rayonunda qəbiristanlıqda meyit aşkarlanıb. Day.Az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə noyabrın 11-də qeydə alınıb. Cimi kənd sakini 1976-cı il təvəllüdlü E.Qədirovun meyiti Quba şəhərinin ərazisində yerləşən qəbiristanlıqda tapılıb. Meyitin üzərində zorakılıq əlamətləri görünməyib. Araşdırma aparılır.
Qəbiristanlıqda meyit tapılıb
Quba rayonunda qəbiristanlıqda meyit aşkarlanıb.
Day.Az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə noyabrın 11-də qeydə alınıb. Cimi kənd sakini 1976-cı il təvəllüdlü E.Qədirovun meyiti Quba şəhərinin ərazisində yerləşən qəbiristanlıqda tapılıb.
Meyitin üzərində zorakılıq əlamətləri görünməyib.
Araşdırma aparılır.
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